Британцы возмутились флагом Украины у российского посольства в Лондоне

Пользователи соцсетей из Великобритании осудили активистов, выкрасивших дорогу перед зданием российского посольства в цвета украинского флага, сообщает РИА Новости.

Комментаторы отметили, что нарисованный на проезжей части флаг опасен для безопасности дорожного движения. За подобные хулиганства необходимо отдавать под суд, считают британцы.

Другие пользователи пошутили, что разукрашенная в желто-синие цвета дорога «пошлет мощный сигнал Владимиру Путину».

По мнению комментаторов, такими выходками активисты всего лишь пытаются привлечь к себе внимание.

К возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене не допустили российскую делегацию. Об этом ранее заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, сообщает НСН.

