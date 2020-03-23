Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

В организации отметили, что на первых этапах эпидемии в регионе Ломбардия анализы брали у всех лиц, которые контактировали с зараженными. Однако впоследствии, когда число заболевших начало расти в геометрической прогрессии, тестировать начали только граждан с явными признаками заболевания.

В результате имеющиеся на сегодняшний день данные не отражают реальную картину по числу заболевших, тогда как данные по смертности рассчитываются в соотношении к подтвержденным летальных исходам. Согласно статистике,в Италии зафиксировано 5400 смертей на 60 тысяч заболевших.

В результате, если бы тестирование на коронавирус проводилось более массово, показатель смертности в Италии упал бы до уровня Китая, пишут «Известия».

Ранее власти России отправили в Италию 9 самолетов с с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекции улиц. Решение было принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте,отмечает RT.

