Зеленский пообещал вслед за скифским золотом вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву.
«Скифское золото вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат», - написал он.
Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона в 2014 году. После присоединения полуострова к России права на золото заявили музеи республики и Украина.
В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото украинской стороне, однако представители Крыма подали апелляцию на решение. Разбирательства по делу о крымской коллекции возобновили в конце 2019 года. После нескольких лет разбирательств суд вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины, сообщает RT.
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