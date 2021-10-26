Зеленский пообещал вслед за скифским золотом вернуть Крым

«Скифское золото вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат», - написал он.

Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона в 2014 году. После присоединения полуострова к России права на золото заявили музеи республики и Украина.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото украинской стороне, однако представители Крыма подали апелляцию на решение. Разбирательства по делу о крымской коллекции возобновили в конце 2019 года. После нескольких лет разбирательств суд вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины, сообщает RT.

