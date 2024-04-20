СМИ: США согласились вывести своих военных из Нигера
США согласились вывести свой воинский контингент из Нигера. Об этом сообщил в соцсети X журналист The Washington Post Джон Хадсон.
Отмечается, что первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл на встрече с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном принял требование последнего о выводе войск США из африканской республики. Хадсон напомнил, что Вашингтон долгое время выступал против вывода военных. Этот шаг «изменит готовность» США к проведению контртеррористических операций в Западной Африке.
Как сообщает Reuters, в ближайшие дни пройдут консультации на тему того, как будет осуществляться вывод войск США из Нигера.
Ранее республика разорвала военное соглашение с Соединенными Штатами, по условиям которого на севере Нигера была создана американская база БПЛА. Власти африканской страны отметили, что договор был навязан и не отвечает интересам народа. Известно, что на конец 2023 года в республике находились около 1,1 тысячи американских военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru