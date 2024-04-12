Российские специалисты прибыли в Нигер для обучения силовиков
В Нигер прибыла группа военных специалистов из России, передает РИА Новости.
Самолет приземлился в аэропорту столицы Нигера Ниамея. По информации агентства, российские специалисты будут обучать местных силовиков борьбе с терроризмом.
Кадры прибытия самолета Ил-76 продемонстрировало государственное телевидение Нигера. В репортаже утверждается, что военные специалисты из России доставили в республику «вооружения последнего поколения».
Ранее глава военного правительства Нигера генерал Абдурахман Тчиани потребовал от Франции компенсацию за конониализм. По словам военного, Ниамей намерен полностью восстановить свой суверенитет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru