Российские специалисты прибыли в Нигер для обучения силовиков

Самолет приземлился в аэропорту столицы Нигера Ниамея. По информации агентства, российские специалисты будут обучать местных силовиков борьбе с терроризмом.

Кадры прибытия самолета Ил-76 продемонстрировало государственное телевидение Нигера. В репортаже утверждается, что военные специалисты из России доставили в республику «вооружения последнего поколения».

Ранее глава военного правительства Нигера генерал Абдурахман Тчиани потребовал от Франции компенсацию за конониализм. По словам военного, Ниамей намерен полностью восстановить свой суверенитет, передает «Радиоточка НСН».

