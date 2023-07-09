Выборы в Узбекистане состоялись

По данным заместителя главы ЦИК Узбекистана Бахрома Кучкарова, явка на досрочных выборах президента республики составила 33,54%. Это больше, чем минимальный порог для признания голосования состоявшимся. Такие данные поступили в республиканский Центризбирком к 11:00 местного времени (10:00 мск), передает ТАСС.

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В ЦИКе сообщили, что в выборах участвовало около 6 млн 464 тыс. избирателей, или 33,54%.

Кучкаров напомнил, что для признания голосования состоявшимся явка избирателей должна составлять не менее 33%.

Голосование в Узбекистане закончится в 20:00 (18:00 мск). На выборах аккредитовано порядка 800 наблюдателей из разных стран и международных организаций, а также журналисты.



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