Выборы в Узбекистане состоялись
По данным заместителя главы ЦИК Узбекистана Бахрома Кучкарова, явка на досрочных выборах президента республики составила 33,54%. Это больше, чем минимальный порог для признания голосования состоявшимся. Такие данные поступили в республиканский Центризбирком к 11:00 местного времени (10:00 мск), передает ТАСС.
В ЦИКе сообщили, что в выборах участвовало около 6 млн 464 тыс. избирателей, или 33,54%.
Кучкаров напомнил, что для признания голосования состоявшимся явка избирателей должна составлять не менее 33%.
Голосование в Узбекистане закончится в 20:00 (18:00 мск). На выборах аккредитовано порядка 800 наблюдателей из разных стран и международных организаций, а также журналисты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru