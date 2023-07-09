Выборы в Узбекистане состоялись

В ЦИКе сообщили, что в выборах участвовало около 6 млн 464 тыс. избирателей, или 33,54%.

Кучкаров напомнил, что для признания голосования состоявшимся явка избирателей должна составлять не менее 33%.



Голосование в Узбекистане закончится в 20:00 (18:00 мск). На выборах аккредитовано порядка 800 наблюдателей из разных стран и международных организаций, а также журналисты.





