В Узбекистане признали состоявшимся референдум по конституции
Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Бахром Кучкаров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кучкарова, явка избирателей на 13:00 по местному времени (11:00 мск) превысила 62%.
Референдум проходит в воскресенье, 30 апреля. Граждане голосуют по конституционным поправкам, которые предусматривают продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru