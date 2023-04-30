В Узбекистане признали состоявшимся референдум по конституции

Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Бахром Кучкаров. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кучкарова, явка избирателей на 13:00 по местному времени (11:00 мск) превысила 62%.

Референдум проходит в воскресенье, 30 апреля. Граждане голосуют по конституционным поправкам, которые предусматривают продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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Фото: senat.uz
ТЕГИ:КонституцияРеферендумУзбекистан

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