«Русский язык не вернул!» Выборы в Молдавии назвали «борьбой антирейтингов»

ЦИК Молдавии после обработки 100% бюллетеней объявил экс-премьера страны Майю Санду новым президентом. Явка составила 52,78%, Санду получила 57,75% голосов избирателей, действующий лидер Игорь Додон набрал 42,25%.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН назвал выборы в Молдавии «борьбой антирейтингов».

«В этих незаконных выборах Санду победила только благодаря Додону. Голосов „за“ не было ни у одного, ни у другого кандидата. Были голоса против. Это была борьба антирейтингов. У Додона антирейтинг оказался выше, чем у Санду. Никто не шел голосовать за Додона. Шли голосовать против Санду. Точно так же и с другой стороны», — сказал Тулянцев.



Поражение Додона он объяснил тем, что президент Молдавии дискредитировал себя и выбранный курс: политик не выполнил обещания, данные в 2016-м году.



«Например, связь с Владом Плахотнюком. Он декларировал о борьбе с Плахотнюком, а в то же время принимал от него черные пакеты на зарплату в партии социалистов. Или он обещал улучшение связи с Россией, но в то же время так и не снял запрет с показа российских каналов, аналитических программ. Не снял запрет на въезд многих российских чиновников, общественных деятелей, дипломатов, деятелей культуры. Русский язык не вернули в систему образования. Есть целый набор вещей, который Додон не исполнил, и в каком-то смысле предал своих избирателей», — считает собеседник НСН.

Тулянцев также отметил, что Додон проиграл даже в «пророссийских районах», чего не происходило за всю историю страны: избиратели «от отчаяния шли голосовать за кого угодно, но только не за Додона».