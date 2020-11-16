«Русский язык не вернул!» Выборы в Молдавии назвали «борьбой антирейтингов»
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» подвел итоги выборов президента страны.
ЦИК Молдавии после обработки 100% бюллетеней объявил экс-премьера страны Майю Санду новым президентом. Явка составила 52,78%, Санду получила 57,75% голосов избирателей, действующий лидер Игорь Додон набрал 42,25%.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН назвал выборы в Молдавии «борьбой антирейтингов».
«В этих незаконных выборах Санду победила только благодаря Додону. Голосов „за“ не было ни у одного, ни у другого кандидата. Были голоса против. Это была борьба антирейтингов. У Додона антирейтинг оказался выше, чем у Санду. Никто не шел голосовать за Додона. Шли голосовать против Санду. Точно так же и с другой стороны», — сказал Тулянцев.
Поражение Додона он объяснил тем, что президент Молдавии дискредитировал себя и выбранный курс: политик не выполнил обещания, данные в 2016-м году.
«Например, связь с Владом Плахотнюком. Он декларировал о борьбе с Плахотнюком, а в то же время принимал от него черные пакеты на зарплату в партии социалистов. Или он обещал улучшение связи с Россией, но в то же время так и не снял запрет с показа российских каналов, аналитических программ. Не снял запрет на въезд многих российских чиновников, общественных деятелей, дипломатов, деятелей культуры. Русский язык не вернули в систему образования. Есть целый набор вещей, который Додон не исполнил, и в каком-то смысле предал своих избирателей», — считает собеседник НСН.
Тулянцев также отметил, что Додон проиграл даже в «пророссийских районах», чего не происходило за всю историю страны: избиратели «от отчаяния шли голосовать за кого угодно, но только не за Додона».
Что касается нового президента, эксперт назвал Санду однозначно прозападным политиком и призвал не питать иллюзий. По его словам, выборы в Молдавии выиграл не тот человек, для которого выстраивание отношений с Россией в приоритете. Однако геополитическое противостояние — вопрос не первой важности для населения страны, считает Тулянцев.
«Люди настолько плохо живут внутри страны, что им становится уже по барабану геополитическое состояние. Сегодня главный вопрос, сможет ли Санду или партии, представленные в парламенте, избавить Молдавию от системы Плахотнюка, прогнившей и коррупционной. Смогут ли они рассчитывать на достойную жизнь — вот что главное. Додон этого не смог сделать», - резюмировал эксперт.
Он выразил надежду, что Санду сделает все возможное, чтобы в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, где победят «новые силы, которые смогу выстраивать отношения как Москвой, так и с коллективным Западом».
Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН предположил, что Санду не сможет быстро изменить внешнюю политику страны.
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