Выбирая между Россией и США, европейцы выбрали нейтралитет

«На вопрос “на чьей стороне должна быть ваша страна в конфликте между Соединенными Штатами и Россией?”, большинство респондентов во всех 14 странах ЕС ответили «ни на чьей». Наиболее проамериканские настроения продемонстрировала Польше, где 33% респондентов предпочли сторону США. В Австрии это число составило 4% (несмотря на тот факт, что Европа сильно не любит Россию. Согласно опросу Pew, проведенному в декабре 2018 года, 66% европейцев в 10 странах придерживались неблагоприятного мнения о России)», — цитирует спецкор НСН публикацию Quartz.

Наибольшее число желающих принять российскую сторону в конфликте с США социологи зафиксировали в Словакии (20%) и в Италии и Чехии (по 9%). В Испании, Германии и Греции таких оказалось 7% респондентов. Всего 6% опрошенных хотели бы, чтобы их страна поддержала Россию в конфликте с Америкой, в Польше, Нидерландах, Франции, Венгрии и Австрии, которая, к слову, стала единственной страной, где поддержка России оказалось выше числа сторонников США (4%), но также там зафиксировали наибольшую долю желающих остаться нейтральной стороной в конфликте двух держав (85%).

