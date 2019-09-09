В США призвали не восхвалять обмен пленными между Россией и Украиной
Обозреватель телеканала CNN раскритиковала президента Трампа за попытки наладить диалог с российским лидером. Подробнее в материале НСН.
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что обмен пленными между Россией и Украиной стал «огромным шагом навстречу миру», может обеспокоить американцев, пишет обозреватель телеканала CNN Сэм Виноград.
«Хотя обмен заключенными может разрядить некоторую напряженность, это не меняет реальности того, что Россия незаконно вторглась и аннексировала Крым. И Россия по-прежнему поддерживает сепаратистов на востоке Украины и до сих пор несправедливо удерживает многих других украинцев под стражей. Посольство США в Киеве и Госдепартамент указали на эти реалии в своих собственных заявлениях, приветствуя обмен заключенными. Твит Трампа, указывающий на то, что обмен является гигантским шагом к миру, может поднять тревогу для всех американцев и их союзников, которые понимают тенденцию Трампа заявлять о ложных победах и делать Путину подарки», — цитирует спецкор НСН публикацию CNN.
По словам автора, ни для кого не секрет, что Трамп стремится найти причины похвалить Путина и заявить, что отношения между США и Россией улучшились, несмотря на то, что, как заявляет аналитик CNN, Россия до сих пор предпринимает попытки по вмешательству в американские выборы. По мнению обозревателя американского телеканала, российско-украинского обмена пленными недостаточно для достижения мира между двумя странами, и, следовательно, для обоснования попыток Трампа наладить отношения с Москвой.
«До тех пор, пока Путин полностью не выполнит соглашения о прекращении огня 2015 года между Украиной и Россией, его поведение не служит оправданием для отмены санкций или приглашения присоединиться к G7. Независимо от того, насколько сильно Трамп хочет сделать Путина счастливым, поощрение плохого поведения просто даст зеленый свет его продолжению», — передает спецкор НСН выдержки из статьи CNN.
Напомним, ранее британская газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большой поддержки своей идеи о возвращении России в международный клуб. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
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