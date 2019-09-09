В США призвали не восхвалять обмен пленными между Россией и Украиной

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что обмен пленными между Россией и Украиной стал «огромным шагом навстречу миру», может обеспокоить американцев, пишет обозреватель телеканала CNN Сэм Виноград.

«Хотя обмен заключенными может разрядить некоторую напряженность, это не меняет реальности того, что Россия незаконно вторглась и аннексировала Крым. И Россия по-прежнему поддерживает сепаратистов на востоке Украины и до сих пор несправедливо удерживает многих других украинцев под стражей. Посольство США в Киеве и Госдепартамент указали на эти реалии в своих собственных заявлениях, приветствуя обмен заключенными. Твит Трампа, указывающий на то, что обмен является гигантским шагом к миру, может поднять тревогу для всех американцев и их союзников, которые понимают тенденцию Трампа заявлять о ложных победах и делать Путину подарки», — цитирует спецкор НСН публикацию CNN.

По словам автора, ни для кого не секрет, что Трамп стремится найти причины похвалить Путина и заявить, что отношения между США и Россией улучшились, несмотря на то, что, как заявляет аналитик CNN, Россия до сих пор предпринимает попытки по вмешательству в американские выборы. По мнению обозревателя американского телеканала, российско-украинского обмена пленными недостаточно для достижения мира между двумя странами, и, следовательно, для обоснования попыток Трампа наладить отношения с Москвой.