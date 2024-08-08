«Выберут точечное возмездие»: У Ирана остается два-три дня для ответа Израилю
Ожидание иранского удара по Израилю наносит экономике Запада многомиллиардный ущерб, сказал НСН директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Действия Израиля подвели мир к черте полномасштабной войны, однако Иран может отказаться от масштабного удара возмездия, если США предложат стране помощь и лояльное отношение. Об этом в интервью НСН заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщило издание Politico. По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние дни продолжало лоббировать пересмотр решения о военном нападении на Израиль. Как отметил Сафаров, большая часть мировых держав сегодня ожидают иранского возмездия, и это дорого обходится бюджету ряда стран.
«На данный момент все системы и военный потенциал США, НАТО, стран Евросоюза, арабских государств персидского залива работают в ожидании иранского удара. Западу это ожидание уже нанесло многомиллиардный ущерб. Также 5% населения Израиля покинули страну, туризма там нет. Все едины в том, что теперь на территории Израиля нет ни одной безопасной точки. Мировое общественное мнение по отношению к Израилю стало резко негативным. Человечество подошло к черте Третьей мировой войны с применением современных технологий, и в этом виновен Нетаньяху. На сегодня все сроки обещанного удара подходят к концу, у Ирана остается два-три дня. Как правило, на подготовку таких операций нужно до двух недель», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, Иран может воздержаться от возмездия, однако для этого США и Запад должны сделать стране выгодное предложение.
«Все это время Иран ведет консультации по поводу возмездия без ущерба для других государств. В случае многодневной операции с использованием десятка ракет, удара по инфраструктуре и чувствительным объектам, Израиль не будет сидеть, сложа руки, ответит Ирану и начнется масштабная война. Есть вариант, что Иран не будет предпринимать акт возмездия, если мировое сообщество в лице США сделают ему предложение, от которого невозможно будет отказаться. К примеру, помогут новому президенту Ирана интегрироваться в мировое политическое и экономическое сообщество, снимут санкции, объявят лояльное отношение к стране. Для США сейчас неудобно вступать в новую войну с неизвестными последствиями», - пояснил Сафаров.
По словам эксперта, предложение США могут привести к тому, что вместо ударов по инфраструктуре Израиля Иран выберет другой вариант мести.
«Иран откажется от удара, возникает много имиджевых вопросов для исламской республики. Думаю, Иран в любом случае будет настаивать на жестком ударе. Возможно, перейдет к другой стратегии – точечному уничтожению лидеров Израиля, в первую очередь Нетаньяху, министра обороны и других лиц, ответственных за теракт. Для Ирана они считаются террористами, их нужно ликвидировать. Руководство Израиля уже подписало себе приговор, они до конца жизни будут оглядываться по сторонам. Есть шанс остановить полномасштабную атаку Ирана, но для этого нужно предложение США и Запада, Израиль должен извиниться за дерзость. Но финальное решение за Ираном», - подытожил он.
Ранее руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев заявил «Радиоточке НСН», что ответная атака является для Ирана принципиальным вопросом. Началом нового этапа эскалации в регионе может стать обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем.
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