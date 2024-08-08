«Выберут точечное возмездие»: У Ирана остается два-три дня для ответа Израилю

Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщило издание Politico. По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние дни продолжало лоббировать пересмотр решения о военном нападении на Израиль. Как отметил Сафаров, большая часть мировых держав сегодня ожидают иранского возмездия, и это дорого обходится бюджету ряда стран.

«На данный момент все системы и военный потенциал США, НАТО, стран Евросоюза, арабских государств персидского залива работают в ожидании иранского удара. Западу это ожидание уже нанесло многомиллиардный ущерб. Также 5% населения Израиля покинули страну, туризма там нет. Все едины в том, что теперь на территории Израиля нет ни одной безопасной точки. Мировое общественное мнение по отношению к Израилю стало резко негативным. Человечество подошло к черте Третьей мировой войны с применением современных технологий, и в этом виновен Нетаньяху. На сегодня все сроки обещанного удара подходят к концу, у Ирана остается два-три дня. Как правило, на подготовку таких операций нужно до двух недель», - сказал он.

По мнению собеседника НСН, Иран может воздержаться от возмездия, однако для этого США и Запад должны сделать стране выгодное предложение.

«Все это время Иран ведет консультации по поводу возмездия без ущерба для других государств. В случае многодневной операции с использованием десятка ракет, удара по инфраструктуре и чувствительным объектам, Израиль не будет сидеть, сложа руки, ответит Ирану и начнется масштабная война. Есть вариант, что Иран не будет предпринимать акт возмездия, если мировое сообщество в лице США сделают ему предложение, от которого невозможно будет отказаться. К примеру, помогут новому президенту Ирана интегрироваться в мировое политическое и экономическое сообщество, снимут санкции, объявят лояльное отношение к стране. Для США сейчас неудобно вступать в новую войну с неизвестными последствиями», - пояснил Сафаров.