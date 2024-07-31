«Удар возмездия»: К чему приведет «неконтролируемое» столкновение Ирана и Израиля

Убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС может привести к «неконтролируемому» прямому столкновению Ирана и Израиля, что ударит не только по странам региона, но и по России, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

Ранее стало известно, что в столице Ирана ракетным ударом убит глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявили, что в результате удара по Бейруту был убит Фуад Шукр - «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». Представители «Хезболлы» пока не подтвердили гибель Шукра. Сафаров рассказал о последствиях подобных провокаций.

«Главная цель теракта – втянуть Иран в конфликт Израиля и Палестины. Вызывает вопрос, почему иранские ПВО не смогли отреагировать на это нападение. Мы привыкли, что у Ирана современные средства вооружения, а здесь провал, очень серьезный удар по имиджу Ирана. Еще одна цель теракта – внести раскол в отношения Ирана и Палестины. Иран это воспринимает как нападение на сам Иран, это восточные законы. Удар возмездия обязательно будет нанесен. Этот удар будет гораздо сильнее, чем ответ на террористический акт Израиля по консульскому отделу в Сирии», - предупредил он.

По его словам, прямое столкновение Ирана и Израиля втянет в конфликт США, а также негативно повлияет на Россию, партнерство которой с Тегераном усилилось на фоне СВО.

«Может начаться столкновение между Ираном и Израилем, США будут поддерживать Израиль, а Иран будет нападать на структурные объекты США в зоне Персидского залива. Через какое-то время этот конфликт может стать неконтролируемым. Если Иран втянется в конфликт, это будет тетанический сдвиг. Россия не заинтересована в эскалации в этом регионе и осуждает любые подобные провокации со стороны Израиля. Иран является очень важным партнером для России, это затрагивает не только наши геополитические интересы, но и экономические. Иран помогает России бороться с санкциями и изоляцией. Поэтому на Россию подобный конфликт также окажет негативное влияние», - подытожил собеседник НСН.

Израиль провоцирует Ливан, Иран и Палестину на нанесение военных ударов по мирным жителям, сказала ранее журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева «Радиоточке НСН».



