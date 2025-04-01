ВВС США перебросили на Ближний Восток группировку штурмовиков A-10
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перебросили авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Ближний Восток, проинформировало 124-е крыло Воздушной Национальной гвардии. Перебазирование проведено на фоне масштабной операции США против хуситов в Йемене.
Согласно объявленным планам, эскадрилья авиаполка будет оставаться в регионе не менее шести месяцев. Кроме того, неделей ранее ВВС США отправили на базу британского острова Диего-Гарсия в Индийском океане семь стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», американская сторона имеет на вооружении всего 19 таких модификаций первого современного серийного тяжёлого самолёта со схемой «летающее крыло».
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что США продолжат наносить удары по хуситам в Йемене до тех пор, пока они не перестанут нападать на торговые и военные суда в Красном море. Уже объявлено, что в течении двух недель на Ближний Восток прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США с флагманом - атомным авианосцем USS Carl Vinson.
Сейчас в Красном море уже временно базируется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru