ВВС США перебросили на Ближний Восток группировку штурмовиков A-10

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что США продолжат наносить удары по хуситам в Йемене до тех пор, пока они не перестанут нападать на торговые и военные суда в Красном море. Уже объявлено, что в течении двух недель на Ближний Восток прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США с флагманом - атомным авианосцем USS Carl Vinson.

Сейчас в Красном море уже временно базируется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman.

