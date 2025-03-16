Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

По словам Сариа, американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника.

Кроме того, Сариа сообщил, что в ночь на 16 марта США нанесли 47 авиаударов по йеменским провинциям. По предварительным данным, в результате этих атак десятки человек погибли или получили ранения, отметил он.

Ранее член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что хуситы не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки Йемена, сообщает НСН.

Накануне президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны приступить к «решительным и масштабным военным операциям» против хуситов в Йемене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

