ВВС Китая и Пакистана проведут совместные учения

Маневры пойдут продлятся с конца августа до середины сентября в районе городов Цзюцюань в провинции Ганьсу и Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Планируется, что китайско-пакистанские учения углубят практическое сотрудничество между вооруженными силами двух государств и повысят уровень тренировок «в режиме реального боя».

Ранее стало известно, что в Белоруссии в начале сентября пройдет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», которое объединяет подготовку компонентов войск Коллективных сил ОДКБ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

