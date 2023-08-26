ВВС Китая и Пакистана проведут совместные учения
Военно-воздушные силы Китая и Пакистана проведут совместные учения «Героический орел-10» на северо-западе КНР. Об этом сообщило китайское Минобороны на своей странице в соцсети WeChat.
Маневры пойдут продлятся с конца августа до середины сентября в районе городов Цзюцюань в провинции Ганьсу и Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Планируется, что китайско-пакистанские учения углубят практическое сотрудничество между вооруженными силами двух государств и повысят уровень тренировок «в режиме реального боя».
Ранее стало известно, что в Белоруссии в начале сентября пройдет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023», которое объединяет подготовку компонентов войск Коллективных сил ОДКБ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru