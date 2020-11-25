ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям Дамаска

Средства ПВО сирийских вооруженных сил отразили ракетные удары со стороны Израиля по окрестностям Дамаска, сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источник в сирийском военном командовании.

Удары были нанесены со стороны Голанских высот. Сирийские военные вели заградительный огонь по воздушным целям. По предварительным данным, в результате атаки нанесен только материальный ущерб, потерь среди военнослужащих нет.

Израиль атаковал объекты на юге Сирии

18 ноября трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска.

Отмечается, что израильская сторона также вела обстрел со стороны Голанских высот. Средствам противовоздушной обороны Сирии удалось отразить несколько атак. В ходе обстрела один солдат получил ранения.

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ФОТО: lenta.ru
ТЕГИ:АвиаударСирияИзраиль
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