Израиль атаковал объекты на юге Сирии

Израильская армия заявила об атаке военных объектов на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили военные, этот удар стал ответным. Они утверждают, что ранее Дамаск выпустил ракеты в сторону Голанских высот.

В свою очередь, в сирийском Минобороны подтвердили атаку со стороны Израиля, отметив, что в результате пострадали двое военных.

Ранее 21 июля сообщалось, что сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку в небе над Дамаском. Уточнялось, что ракеты летели со стороны Израиля.



