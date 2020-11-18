Трое военных погибли в Сирии из-за обстрела со стороны Израиля

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что израильская сторона вела обстрел со стороны Голанских высот. Средствам противовоздушной обороны Сирии удалось отразить несколько атак. В ходе обстрела один солдат получил ранения.

Армия Израиля в Twitter подтвердила атаку по позициям сил специального назначение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сирийских вооруженных сил, передает RT.

В Иерусалиме утверждают, что произвели обстрел в ответ на установку самодельных взрывных устройств на линии соприкосновения «Альфа», которая разделяет Израиль и Сирию.

Израиль атаковал объекты на юге Сирии

Израиль получил Голанские высоты после окончания Шестидневной войны в 1967 году. В том же году Совет безопасности ООН принял резолюцию 242, в которой призвал Израиль «к выводу вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИзраильСирия
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