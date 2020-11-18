Трое военных погибли в Сирии из-за обстрела со стороны Израиля

Израиль получил Голанские высоты после окончания Шестидневной войны в 1967 году. В том же году Совет безопасности ООН принял резолюцию 242, в которой призвал Израиль «к выводу вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта».

