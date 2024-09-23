ВВС Израиля атаковали более 150 целей «Хезболлы» в Ливане с утра
Десятки истребителей израильских ВВС с утра понедельника атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильская армия наносит массированные удары по объектам ливанского движения. При этом утром 22 сентября израильская армия зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана.
Заместитель генсека «Хезболлы» Наим Касем заявлял, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем.
Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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