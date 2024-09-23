СМИ: Израиль готовит наземную операцию в Ливане
Израиль готовит наземную операцию в Ливане, сообщает Economist.
По данным журнала, она необходима с целью создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами. Израиль также готовит наземное наступление, которое будет включать захват буферной зоны, состоящей из нескольких миль территории к северу от границы.
Планы для наземной операции готовы, однако пока недостаточно сил для их исполнения.
Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в течение дня атаковала около 180 объектов ливанского движения «Хезболла». Число погибших при ударе по пригороду Бейрута выросло до 37, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru