СМИ: Израиль готовит наземную операцию в Ливане

По данным журнала, она необходима с целью создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами. Израиль также готовит наземное наступление, которое будет включать захват буферной зоны, состоящей из нескольких миль территории к северу от границы.

Планы для наземной операции готовы, однако пока недостаточно сил для их исполнения.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в течение дня атаковала около 180 объектов ливанского движения «Хезболла». Число погибших при ударе по пригороду Бейрута выросло до 37, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

