ВВС Британии и Германии сопроводили российские самолеты над Балтикой
Истребители Великобритании и Германии в прошлую пятницу сопроводили три российских самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении военно-воздушных сил Соединенного Королевства.
В Лондоне уточнили, что истребители Typhoon сопроводили самолеты Ил-20 и Су-27 через эстонский район полетной информации.
По данным британских ВВС, российские самолеты пролетали вблизи воздушного пространство НАТО. В заявлении сказано, что Ил-20 следовал в Калининградскую область.
Самолет встретили два истребителя Су-27. Они сопроводили его на юг.
В социальных сетях ранее появилось предположительное видео инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
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