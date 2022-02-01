Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте
Американская актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.
Ранее в эфире американского ток-шоу The View она высказала мнение, что Холокост не имеет отношения к принадлежности к какой-либо расе. «Это про негуманное отношение человека к человеку», - сказала Голдберг.
После выхода шоу в эфир, актрису стали обвинять в антисемитизме и отрицании Холокоста.
Во время выступления на другом американском шоу Голдберг заявила, что тогда не хотела никого обидеть и извинилась. Она пояснила, что как чернокожий человек, считает, что «расовая принадлежность – это то, что можно увидеть».
Актриса добавила, что расстроена, что люди ее неправильно поняли и до сих пор присылают гневные сообщения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 января в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста рассказал о своем возмущении, когда узнал, что некоторые люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, используют желтую звезду, которую приходилось носить евреям в нацистской Германии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удалёнку максимум сотрудников
- Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте
- В Кремле прокомментировали сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
- Спикер Рады попросил депутатов не выступать на английском языке
- Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище
- Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за вопроса о «панели» на ПМЭФ
- Диетолог объяснила, как избавиться от двойного подбородка
- Дания первой в Европе отменила все COVID-ограничения
- В Кремле не намерены следить за темой обвинений в адрес Кадырова
- Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru