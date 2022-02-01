Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте

Американская актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.

Ранее в эфире американского ток-шоу The View она высказала мнение, что Холокост не имеет отношения к принадлежности к какой-либо расе. «Это про негуманное отношение человека к человеку», - сказала Голдберг.

Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволился из-за шутки про Холокост

После выхода шоу в эфир, актрису стали обвинять в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Во время выступления на другом американском шоу Голдберг заявила, что тогда не хотела никого обидеть и извинилась. Она пояснила, что как чернокожий человек, считает, что «расовая принадлежность – это то, что можно увидеть».

Актриса добавила, что расстроена, что люди ее неправильно поняли и до сих пор присылают гневные сообщения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 января в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста рассказал о своем возмущении, когда узнал, что некоторые люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, используют желтую звезду, которую приходилось носить евреям в нацистской Германии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Фомичев
ТЕГИ:ХолокостСШААктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры