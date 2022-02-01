Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте

После выхода шоу в эфир, актрису стали обвинять в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Во время выступления на другом американском шоу Голдберг заявила, что тогда не хотела никого обидеть и извинилась. Она пояснила, что как чернокожий человек, считает, что «расовая принадлежность – это то, что можно увидеть».

Актриса добавила, что расстроена, что люди ее неправильно поняли и до сих пор присылают гневные сообщения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 января в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста рассказал о своем возмущении, когда узнал, что некоторые люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, используют желтую звезду, которую приходилось носить евреям в нацистской Германии.

