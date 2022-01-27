Генсек ООН Гутерриш осудил попытки переписать историю ХХ века
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста заявил о неприятии попыток обелить и реабилитировать нацистов, а также тех, кто совершал преступления против человечности.
«То, что мы наблюдаем сегодня, должно вызывать у нас беспокойство и побуждать к действию» - подчеркнул генсек ООН.
По его словам, Холокост случился не для того, чтобы быть уроком для человечества, он не должен был случиться никогда, потому что человечество никогда не сможет наказать виновных, или простить за него, или смириться с ним.
«Я был возмущен, когда узнал, что некоторые люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, используют желтую звезду, которую приходилось носить евреям в нацистской Германии. Антисемитские выпады, как словесные, так и физические нападения участились за время пандемии, несмотря на локдауны и карантины», отметил Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН считает, что, хотя не стоит напрямую уподоблять нынешнее время 1930-м годам в плане роста нацизма и антисемитизма, игнорировать тревожные явления в этой области тоже не следует.
Ранее политолог Александр Асафов в эфире НСН пояснил, что Польша, отказавшись от участия в форуме памяти Холокоста, пытается избежать оправданий перед Израилем и Россией за политическую позицию, которая выражается в поддержке американской версии итогов Второй войны.
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