Генсек ООН Гутерриш осудил попытки переписать историю ХХ века

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста заявил о неприятии попыток обелить и реабилитировать нацистов, а также тех, кто совершал преступления против человечности.

«То, что мы наблюдаем сегодня, должно вызывать у нас беспокойство и побуждать к действию» - подчеркнул генсек ООН.

По его словам, Холокост случился не для того, чтобы быть уроком для человечества, он не должен был случиться никогда, потому что человечество никогда не сможет наказать виновных, или простить за него, или смириться с ним.