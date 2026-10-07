Объединенная корпорация Paramount и Warner Bros. вместо риска, творчества и экспериментов будет «выдаивать» успешные франшизы, предположил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Ранее стало известно, что Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за $111 млрд. В результате две крупные голливудские студии, телеканалы и стриминговые сервисы объединились в единый медиаконгломерат под название Skydance. Баженов считает, что от этого не стоит ждать ничего хорошего.