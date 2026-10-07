«Высасывают и выдаивают»: BadComedian ждет беды от слияния Paramount и Warner Bros
Большие корпорации могут плевать на мнение зрителей, при этом уже были примеры с «Властелином конец», фильмами Marvel и превращением «Звездных войн» в «бездарный ужас», сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Объединенная корпорация Paramount и Warner Bros. вместо риска, творчества и экспериментов будет «выдаивать» успешные франшизы, предположил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ранее стало известно, что Paramount Skydance завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за $111 млрд. В результате две крупные голливудские студии, телеканалы и стриминговые сервисы объединились в единый медиаконгломерат под название Skydance. Баженов считает, что от этого не стоит ждать ничего хорошего.
«Монополизация рынка и в целом укрупнение никогда не идет на пользу. До какого-то момента корпорации увеличиваются и вроде бы наращивают производство, которое соотносится с качеством, но потом наступает предел, когда смысл этого теряется, а хорошие творческие попытки создать что-то давятся какими-нибудь безумными корпоративными требованиями, как мы уже наблюдали со вселенной "Звездных войн", с "Терминатором" и так далее. Еще большее увеличение ведет к еще большей проблематике, когда корпорация плевала на зрителя, а зритель ничего сделать не может. Мне кажется, что теперь станет меньше экспериментов и попыток создать что-то уникальное. Огромная корпорация будет редко позволять себе риск, лучше уверенно скупать все, что можно, перекупать франшизы, держаться за свои и никому ничего не отдавать. Всё, что будет выстреливать, туда и будут вкладывать деньги. В целом ничего хорошего от этого я не жду», - посетовал кинокритик.
Баженов показал на конкретных примерах, как корпорации превращают культовые франшизы в «бездарный ужас».
«Если взять крупнейшие корпорации, например, Amazon или Disney - что они творят со всеми любимыми франшизами, начиная от «Властелина колец»? Куда унесло Marvel, который был построен еще в не столь облачное время? Куда унесло "Звездные войны"? Amazon тратит деньги на самый дорогой сериал в истории человечества, а что там ропщет зритель никого не интересует. Периодически им приходится давать деньги на эксперименты, но к чему они приводят? "Звездные войны" умирали, их выдаивали и выпускали бездарный ужас, а когда зритель стал отворачиваться от этой вселенной, внезапно вышел относительно экспериментальный, с не самым большим бюджетом "Мандалорец". Disney набрасывается на новый источник денег и высасывает его полностью, в итоге снятая на коленке "Обсессия" обходит в прокате полнометражный фильм про Мандалорца», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее предупреждал «Радиоточку НСН», что слияние Warner Bros. Discovery с Paramount Skydancе больше повлияет не на независимое кино, а на производство блокбастеров.
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