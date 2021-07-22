Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволился из-за шутки про Холокост

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост после того, как СМИ рассказали о его шутках про Холокост, сообщила газета Mainichi Shimbun.

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На видеозаписи 1998 года Кобаяси, являясь участником юмористического дуэта, рассказал шутку про геноцид. Он разбросал множество нарезанных белых человечков и предложил «поиграть в Холокост».

Кобаяси извинился за слова, высказанные более 20 лет назад. Оргкомитет отметил, что режиссер покинул свой пост по собственному желанию.

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:ХолокостОлимпийские ИгрыТокио
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