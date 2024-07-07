Вулкан Этна в Италии начал выпускать фонтан лавы

«В результате этой деятельности образуются выбросы пепла, которые, в соответствии с прогнозной моделью, рассеиваются в направлении юго-востока», - сообщили в научном учреждении.

Также сообщается об образовавшемся облаке пепла и газа. Оно поднимается на высоту около пяти километров.

Ранее на японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Дым поднялся на высоту около километра, эвакуацию в близлежащих населенных пунктах не объявляли, отмечает «Радиоточка НСН».

