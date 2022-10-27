Пожарный самолет упал над вулканом Этна в Италии

Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на острове Сицилия в Италии. Об этом сообщают местные издания.

Отмечается, что на борту самолета находились два человека. Они погибли.

Самолет занимался тушением лесных пожаров вблизи города Катания. Авария произошла после того, как самолет вернулся к морю за водой для тушения.

Причины аварии устанавливаются.

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
ТЕГИ:ИталияВулканы
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