Пожарный самолет упал над вулканом Этна в Италии
27 октября 202221:41
Пожарный самолет упал на одном из склонов вулкана Этна на острове Сицилия в Италии. Об этом сообщают местные издания.
Отмечается, что на борту самолета находились два человека. Они погибли.
Самолет занимался тушением лесных пожаров вблизи города Катания. Авария произошла после того, как самолет вернулся к морю за водой для тушения.
Причины аварии устанавливаются.
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27 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru