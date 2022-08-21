Вучич: Враги Кадырова вербовали албанцев для боев на Украине
По словам президента Сербии Александра Вучича, группа противников Кадырова из числа его земляков вербовали в Косово албанцев для участия в конфликте на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«В последние два дня июля и первые три дня августа 2022 года группа чеченцев и черкесов, близких к противникам нынешней власти в Чечне Рамзана Кадырова, находилась там с двумя целями. Одна — наблюдение за ситуацией на севере, а другая — дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине», — рассказал сербский лидер.
Заявление было сделано на собрании с представителями сербов из Косово и Метохии в правительственном комплексе «Палата Сербия». Во встрече участвовали представители косовских сербов, руководство партии «Сербский список», главы муниципалитетов, начальники округов и директора больниц. Вучич подчеркнул, что на севере Косово активизировалась разведдеятельность.
Так, удалось зафиксировать группу, в которую вошли Идрис Азарсанов, Ахмет Русланович Бакаев и люди с инициалами Х. А. и М. А. По данным президента Сербии, чеченские провокаторы связаны с так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов Ахмедом Закаевым и Джамбулатом Сулеймановым.
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