Вучич: Ведется поиск альтернативы российскому топливу
Сербские власти ищут альтернативу энергоносителям из России, сообщил Reuters глава государства Александр Вучич.
По его словам, страна будет закупать иракскую нефть. Также президент ведет переговоры с Венесуэлой. «Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — заявил Вучич.
Отмечается, что в 2023 году Сербия намерена импортировать нефть из Азербайджана, кроме того, страна хочет закупить около двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии.
Ранее сербский лидер заявил, что страна закупит у России 2 млрд кубометров топлива «по фантастической цене».
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