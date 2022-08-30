Вучич: Ведется поиск альтернативы российскому топливу

Сербские власти ищут альтернативу энергоносителям из России, сообщил Reuters глава государства Александр Вучич.

Вучич: Сербия с 1 ноября останется без российской нефти

По его словам, страна будет закупать иракскую нефть. Также президент ведет переговоры с Венесуэлой. «Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — заявил Вучич.

Отмечается, что в 2023 году Сербия намерена импортировать нефть из Азербайджана, кроме того, страна хочет закупить около двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии.

Ранее сербский лидер заявил, что страна закупит у России 2 млрд кубометров топлива «по фантастической цене».

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ТЕГИ:НефтьГазСербия
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