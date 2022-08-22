Вучич: Сербия с 1 ноября останется без российской нефти

Сербия c 1 ноября не сможет получать российскую нефть, доставляемую танкерами по Адриатическому морю и затем по нефтепроводу через Хорватию. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в своем обращении к гражданам.

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«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из России. – НСН)», — цитирует Вучича РИА Новости.

Как отметил глава государства, альтернативой российскому сырью станет нефть из иракского Киркука, баррель которой дороже на $31. Из-за ограничений бюджет Сербии за год потеряет $600 млн, пишет Газета.ру.

Частичное нефтяное эмбарго на российскую нефть вошло в шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ. Запрет касается морских поставок сырья, напоминает телеканал «360».

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