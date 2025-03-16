Вучич: В Белграде в ходе протестов пострадали 56 человек

По его словам, их жизням пострадавших ничего не угрожает, а тяжелые травмы получил только один человек.

Всего в акциях протеста, по разным оценкам, приняли участие от 88 тысяч до 107 тысяч человек.

Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

