Вучич: В Белграде в ходе протестов пострадали 56 человек
В Сербии медики оказали помощь 56 людям, получившим травмы в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде, сообщил в обращении к нации президент Александр Вучич.
По его словам, их жизням пострадавших ничего не угрожает, а тяжелые травмы получил только один человек.
Всего в акциях протеста, по разным оценкам, приняли участие от 88 тысяч до 107 тысяч человек.
Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru