В Сербии не исключили арест Додика этой ночью

Президента Республики Сербской Милорада Додика в ночь на 16 марта могут захватить силы военного контингента Европейского союза, сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на заместителя главы правительства Сербии Александра Вулина.

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По его словам, арест политика могут осуществить военизированные формирования или силы EUFOR.

Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Президент Республики Сербской Милорад Додик
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