В Сербии не исключили арест Додика этой ночью

По его словам, арест политика могут осуществить военизированные формирования или силы EUFOR.

Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

