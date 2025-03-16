В Сербии не исключили арест Додика этой ночью
Президента Республики Сербской Милорада Додика в ночь на 16 марта могут захватить силы военного контингента Европейского союза, сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на заместителя главы правительства Сербии Александра Вулина.
По его словам, арест политика могут осуществить военизированные формирования или силы EUFOR.
Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru