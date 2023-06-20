Вучич назвал условие для начала переговоров с «премьером» Косово
Президент Сербии Александр Вучич отказался разговаривать с «премьером» самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, передает РИА Новости.
Он выдвинул ряд требований для переговоров, среди которых освобождение всех задержанных сербов, а также уход албанских глав муниципалитетов и спецназа с севера края.
До этого Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики Косово хотят оставить сербов на севере края без продуктов питания и лекарств. Глава государства обвинил косовоалбанские власти в провоцировании вооруженного конфликта. По его мнению, Приштина хочет оставить сербов без продуктов и лекарств, чтобы они покинули свои дома.
Действия властей края противоречат международному праву, подчеркнул Вучич, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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