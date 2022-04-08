Вучич: Сербия обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского авиалайнера компании Air Serbia, который летел из Белграда в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Александра Вучича.
По его словам, очевидно в российской воздушной зоне был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже пассажирского самолета.
Глава государства отметил, что поделился этой информацией с гражданами, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».
Инцидент произошел 6 апреля. Вучич отметил, что истребитель напоминал «F-15 или Eurofighter серого цвета».
Ранее президент Сербии объяснил, почему страна проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Вашингтон вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование
- СМИ: расходы немцев увеличились из-за роста цен на электроэнергию
- Минфин США расширил санкции против России
- Вучич: Сербия обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
- Вильфанд заявил о «майской» погоде в Москве 8 апреля
- СМИ: в России введут новые правила для установления инвалидности
- Платежная система «Мир» может заработать на Кубе к лету
- Страны ЕС одобрили эмбарго на импорт угля из России
- Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности
- Бывший врач Трампа считает поведение Байдена опасным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru