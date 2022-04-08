Вучич: Сербия обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

По его словам, очевидно в российской воздушной зоне был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже пассажирского самолета.

Глава государства отметил, что поделился этой информацией с гражданами, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

Инцидент произошел 6 апреля. Вучич отметил, что истребитель напоминал «F-15 или Eurofighter серого цвета».

Ранее президент Сербии объяснил, почему страна проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.

