Вучич: Сербия обратится в НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского авиалайнера компании Air Serbia, который летел из Белграда в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Александра Вучича.

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По его словам, очевидно в российской воздушной зоне был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже пассажирского самолета.

Глава государства отметил, что поделился этой информацией с гражданами, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

Инцидент произошел 6 апреля. Вучич отметил, что истребитель напоминал «F-15 или Eurofighter серого цвета».

Ранее президент Сербии объяснил, почему страна проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.

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