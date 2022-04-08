Вучич: Сербия проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН под давлением
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему страна проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Вучича, это произошло под давлением и при шантаже со стороны Запада. Вучич также назвал Сербию военно-нейтральной страной, которая находится на европейском пути.
Ранее Вучич называл постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине. При этом он напомнил, что 19 стран НАТО в 1999 году бомбили Сербию.
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