Аналитики CEBR предрекли мировую рецессию в 2023 году
Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году из-за сильного инфляционного давления. Об этом сообщается в докладе британской консалтинговой компании «Центр экономических и бизнес-исследований» (CEBR), пишет Bloomberg.
Отмечается, что инфляция продолжает быть основной темой в экономике, это влияет на волатильность на глобальных энергетических рынках.
Экономика России по итогам текущего года сократится на 5% , в 2023 году - на 2,8%, прогнозируют эксперты компании.
На восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия, некоторые ее сектора просто «провалились», заявил ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".
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