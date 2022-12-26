Аналитики CEBR предрекли мировую рецессию в 2023 году

Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году из-за сильного инфляционного давления. Об этом сообщается в докладе британской консалтинговой компании «Центр экономических и бизнес-исследований» (CEBR), пишет Bloomberg.

Отмечается, что инфляция продолжает быть основной темой в экономике, это влияет на волатильность на глобальных энергетических рынках.