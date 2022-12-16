Вучич: Сербия введет санкции против России только при серьезных угрозах

Глава государства отметил, что у Белграда «нет обязательств» перед Москвой.

«Россия ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории. У меня свои моральные обязательства, пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой [мы не введем санкции]», — заявил Вучич.

По словам политика, внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры Запада против России не ослабевает, пишет Газета.ру. Как отметил президент Сербии, все ждали введения антироссийских санкций сразу после прошедших 3 апреля выборов, однако этого не произошло.

Ранее Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России, а также рекомендовал стране признать независимость Косова ради вступления в Евросоюз, напоминает телеканал «360».

