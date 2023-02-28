Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Белград не достиг компромисса по предложенному Францией и Германией плану.

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Переговоры президента Сербии и премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти состоялись в Брюсселе.

В эфире Радио и телевидения Сербии Вучич опроверг сообщения о закулисных договоренностях с западными странами. По словам президента, Белград настаивает на формировании Сообщества сербских общин в самопровозглашенной республике.

Представитель Косова не принял предложение Сербии, уточнил глава государства.

ЕС отклонил заявку Косова на вступление в Совет Европы, сообщило ранее агентство «Политика». Причиной стала неготовность Приштины создать сербские муниципалитеты, передает НСН.

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