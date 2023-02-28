Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова

Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников США заявили, что текущая ситуация в конфликте на Украине остаётся статичной при значительном числе человеческих потерь МИД Израиля публично осудил российскую спецоперацию на Украине Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке Гендиректор Центра развития региональной политики Гращенков рассказал, зачем Путин использует бранные слова