Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Белград не достиг компромисса по предложенному Францией и Германией плану.
Переговоры президента Сербии и премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти состоялись в Брюсселе.
В эфире Радио и телевидения Сербии Вучич опроверг сообщения о закулисных договоренностях с западными странами. По словам президента, Белград настаивает на формировании Сообщества сербских общин в самопровозглашенной республике.
Представитель Косова не принял предложение Сербии, уточнил глава государства.
ЕС отклонил заявку Косова на вступление в Совет Европы, сообщило ранее агентство «Политика». Причиной стала неготовность Приштины создать сербские муниципалитеты, передает НСН.
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