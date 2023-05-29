Вучич обвинил Косово в стремлении столкнуть лбами Сербию и НАТО

Власти Косово организовали столкновения на севере края, чтобы столкнуть лбами Сербию и НАТО, считает президент республики Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров: Из-за ситуации в Косово в Европе зреет «большой взрыв»
«Все это организовано Альбином Курти (премьер Косово, прим. ред), с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», - заявил Вучич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово снизить уровень эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров, добавив, что диалог является единственным способом достижения мира в регионе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры