Вучич обвинил Косово в стремлении столкнуть лбами Сербию и НАТО
29 мая 202321:22
Власти Косово организовали столкновения на севере края, чтобы столкнуть лбами Сербию и НАТО, считает президент республики Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.
«Все это организовано Альбином Курти (премьер Косово, прим. ред), с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», - заявил Вучич.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Косово снизить уровень эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров, добавив, что диалог является единственным способом достижения мира в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru