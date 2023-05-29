Лавров: Из-за ситуации в Косово в Европе зреет «большой взрыв»

Последнее обострение конфликта между Сербией и Косово говорит о том, что в центре Европы зреет «большой взрыв», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», - сообщил Лавров.