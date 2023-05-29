Лавров: Из-за ситуации в Косово в Европе зреет «большой взрыв»

Последнее обострение конфликта между Сербией и Косово говорит о том, что в центре Европы зреет «большой взрыв», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», - сообщил Лавров.

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29 мая подразделения НАТО в Косове оцепили здания, где находятся муниципалитеты, на севере частично признанной республики. По информации местных СМИ, речь идёт о большом числе военных KFOR, оснащенных средствами для разгона массовых демонстраций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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