Лавров: Из-за ситуации в Косово в Европе зреет «большой взрыв»
Последнее обострение конфликта между Сербией и Косово говорит о том, что в центре Европы зреет «большой взрыв», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», - сообщил Лавров.
29 мая подразделения НАТО в Косове оцепили здания, где находятся муниципалитеты, на севере частично признанной республики. По информации местных СМИ, речь идёт о большом числе военных KFOR, оснащенных средствами для разгона массовых демонстраций.
Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru