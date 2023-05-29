Вучич обратится к сербам со срочным посланием из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич вечером 29 мая обратится к гражданам со срочным посланием из-за ситуации на севере Косово и Метохии, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию главы государства.

Силы НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове

Отмечается, что обращение запланировано на 20:00 (21:00 по московскому времени).

Столкновения между спецназом и сербами вспыхнули 26 мая. Полиция самопровозглашенной республики окружила административные здания в трех населенных пунктах. Вучич привел армию в боевую готовность.

Силовики из контингента НАТО KFOR 29 мая атаковали сербов, вышедших на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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