Силы НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове
Подразделения Североатлантического альянса в Косове оцепили здания, где находятся муниципалитеты, на севере частично признанной республики. По информации Kosovo online, речь идёт о большом числе военных KFOR, оснащённых средствами для разгона массовых демонстраций.
Силы НАТО рассредоточены утром возле зданий трёх муниципалитетов с преимущественно сербским населением. KFOR — международные силы под руководством альянса, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косове.
Как уточняет RT, за этими подразделениями базируются силы местной полиции. Местные жители – сербы вышли на улицы для протестов. Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вучич также подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии. Эту должность по его рекомендации занял министр обороны республики Милош Вучевич.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru