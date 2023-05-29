Силы НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове

Подразделения Североатлантического альянса в Косове оцепили здания, где находятся муниципалитеты, на севере частично признанной республики. По информации Kosovo online, речь идёт о большом числе военных KFOR, оснащённых средствами для разгона массовых демонстраций.

Силы НАТО рассредоточены утром возле зданий трёх муниципалитетов с преимущественно сербским населением. KFOR — международные силы под руководством альянса, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косове.

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Как уточняет RT, за этими подразделениями базируются силы местной полиции. Местные жители – сербы вышли на улицы для протестов. Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вучич также подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии. Эту должность по его рекомендации занял министр обороны республики Милош Вучевич.

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Фото: telegram.org
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