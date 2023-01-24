Вучич не исключил, что конфликт на Украине выйдет за территорию страны
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что вооруженный конфликт на Украине будет разрастаться далее.
По его словам, существуют опасение, что он выйдет за пределы территории страны. «Положение на Украине будет еще хуже, столкновения разрастаются. К сожалению, до сих пор кроме двух тактических моментов я оказывался прав (в своих предположениях). Оно не будет успокаиваться, только расширяться. Вы видите, это уже не только Россия и Украина с небольшой помощью. Сейчас уже разрослось, вскоре, боюсь, что распространится и на другие территории, и наше дело – чтобы это не оказалось на нашей территории», — заявил глава государства.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции в отношении России, пока жизненные интересы республики не окажутся под угрозой. Он отметил, что у Белграда «нет обязательств» перед Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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