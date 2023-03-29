Вучич назвал вступление Сербии в ЕС ключевым приоритетом

Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям, вступление в Евросоюз для нее – один из ключевых приоритетов и стратегических целей. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время видеообращения участникам «Саммита за демократию», который проходит 28-30 марта в США.

Вучич также сказал, что вступление в ЕС Сербии необходимо для «лучшего будущего для всех наших граждан».