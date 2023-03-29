Вучич назвал вступление Сербии в ЕС ключевым приоритетом
Сербия полностью привержена демократическим принципам и европейским ценностям, вступление в Евросоюз для нее – один из ключевых приоритетов и стратегических целей. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время видеообращения участникам «Саммита за демократию», который проходит 28-30 марта в США.
Вучич также сказал, что вступление в ЕС Сербии необходимо для «лучшего будущего для всех наших граждан».
Сербия - кандидат на членство в Евросоюз с 2012 года.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе «Саммита за демократию» ранее заявил, что демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека находится в опасности во многих странах мира, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru