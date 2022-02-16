Вучич назначил досрочные выборы в парламент Сербии
Сербский президент Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента страны и назначил проведение досрочных выборов депутатов, сообщает телеканал «360».
Они состоятся 3 апреля. Глава государства напомнил, что прошлый состав государственного парламента проделал большую работу в переходный период, особо подчеркнув экономический прогресс и поддержание стабильности.
«Я хочу, чтобы те, кто победит, повели Сербию наилучшим образом. У нас впереди интересная и серьезная кампания, и я призываю граждан укреплять демократические возможности нашей страны», — отметил Вучич.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича.
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