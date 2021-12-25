Вучич попросит Путина о дополнительных поставках газа для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич планирует в субботу провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и попросить российского коллегу о дополнительных объемах газа. Об этом сербский лидер заявил в беседе с TV Prva.
Ранее Вучич заявлял, что Сербии требуется дополнительно 6 млн кубометров газа в день, и выражал надежду на достижение соглашения с Россией о поставках топлива по сниженным ценам.
«У нас будет больше, чем 6 млн куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. <...> Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем все, что произошло», — рассказал Вучич.
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