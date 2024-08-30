Вучич: Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России
30 августа 202406:01
Французский президент Эммануэль Макрон хотел бы введения Сербией антироссийских санкций, однако Белград этого не сделал и не стыдится такой позиции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сербского лидера Александра Вучича.
Об этом он заявил после переговоров с Макроном, которые состоялись в Белграде. Вучич отметил, что отчитывается за свои политические действия перед жителями страны.
Также президент Сербии заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru