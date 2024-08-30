Вучич: Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

Французский президент Эммануэль Макрон хотел бы введения Сербией антироссийских санкций, однако Белград этого не сделал и не стыдится такой позиции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сербского лидера Александра Вучича.

Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с Россией

Об этом он заявил после переговоров с Макроном, которые состоялись в Белграде. Вучич отметил, что отчитывается за свои политические действия перед жителями страны.

Также президент Сербии заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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