Вучич: Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

Об этом он заявил после переговоров с Макроном, которые состоялись в Белграде. Вучич отметил, что отчитывается за свои политические действия перед жителями страны.

Также президент Сербии заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

