Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с Россией

Западные страны в настоящее время активно готовятся к прямой военной конфронтации с Россией, заявил в эфире телеканала Pink президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил о необходимости прекращения огня на Украине на любых условиях

По его словам, на Западе пока не готовы к прямому конфликту с РФ, однако по прошествии времени ситуация может измениться.

«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», — заявил глава государства.

Ранее Вучич заявил, что Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры