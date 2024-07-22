Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с Россией
Западные страны в настоящее время активно готовятся к прямой военной конфронтации с Россией, заявил в эфире телеканала Pink президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, на Западе пока не готовы к прямому конфликту с РФ, однако по прошествии времени ситуация может измениться.
«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», — заявил глава государства.
Ранее Вучич заявил, что Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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