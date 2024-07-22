Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с Россией

По его словам, на Западе пока не готовы к прямому конфликту с РФ, однако по прошествии времени ситуация может измениться.

«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», — заявил глава государства.

Ранее Вучич заявил, что Запад заинтересован в территориях России и ее природных ресурсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

