Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии
В Сербии действующий глава государства Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах президента и депутатов парламента, свидетельствуют данные избирательной комиссии после обработки 44,5% бюллетеней.
Вучич набирает 63,42% голосов избирателей. Второе место занимает Здравко Понош с результатом 14,59%.
Президент Сербии уже объявил о своей победе в первом круге. Он заявил о сохранении дружеские отношения с Россией.
В январе текущего года премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича.
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