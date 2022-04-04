Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии

Вучич набирает 63,42% голосов избирателей. Второе место занимает Здравко Понош с результатом 14,59%.

Президент Сербии уже объявил о своей победе в первом круге. Он заявил о сохранении дружеские отношения с Россией.

В январе текущего года премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича.

