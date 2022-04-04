Вучич лидирует на президентских выборах в Сербии

В Сербии действующий глава государства Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партия лидируют на выборах президента и депутатов парламента, свидетельствуют данные избирательной комиссии после обработки 44,5% бюллетеней.

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Вучич набирает 63,42% голосов избирателей. Второе место занимает Здравко Понош с результатом 14,59%.

Президент Сербии уже объявил о своей победе в первом круге. Он заявил о сохранении дружеские отношения с Россией.

В январе текущего года премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича.

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ТЕГИ:Президентские ВыборыСербия
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