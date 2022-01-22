Премьер-министр Сербии сообщила о планировавшемся покушении на Вучича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича, передает ТАСС.

По словам Брнабич, информацию власти страны получили от государства-члена ЕС. Покушение планировалось провести в феврале текущего года.

Премьер-министр отметила, что в качестве меры была усилена безопасность президента.

