Премьер-министр Сербии сообщила о планировавшемся покушении на Вучича
22 января 202200:42
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о готовившемся покушении на президента страны Александра Вучича, передает ТАСС.
По словам Брнабич, информацию власти страны получили от государства-члена ЕС. Покушение планировалось провести в феврале текущего года.
Премьер-министр отметила, что в качестве меры была усилена безопасность президента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru